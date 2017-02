La DGT instalará 12 radares en la N-432 Badajoz-Granada

El portavoz de Ganemos, Rafael Blázquez, que informó ayer sobre la moción que presentarán en el Pleno del martes para exigir a Fomento un plan para mejorar la seguridad de la N-432, la carretera Badajoz-Granada, reclamó que el debate sobre el desdoblamiento de la vía no demore las mejoras en seguridad de la misma. «Es insuficiente que lo único que se haya planteado hasta ahora haya sido aumentar el número de radares», dijo en relación al anuncio de la Dirección General de Tráfico de que va a instalar doce radares fijos y móviles en esta vía para atajar su alta siniestralidad. Ganemos se suma a las peticiones de la Diputación obre esta vía, al tiempo que pide a la Gerencia Municipal de Urbanismo un informe propio «para ver cuál sería el impacto del desdoblamiento en el casco urbano y el reflejo sobre el PGOU». Además, Blázquez reivindica la presencia del Pleno de Córdoba y del movimiento ciudadano en las mesas de Diputación para reflexionar sobre la red viaria de la provincia y el posible desdoblamiento.

Por su parte, el portavoz del PP, José María Bellido, explicó que su grupo presentará una enmienda «no de sustitución, porque no estamos en contra», pero que incluya la petición de mejora de carreteras de la Junta de Andalucía. En concreto, Bellido defiende la ampliación de esta moción con la mejora de otras carreteras, de titularidad autonómica, como pueden ser la autovía del Olivar, la Córdoba-Jaén o la carretera de Palma del Río. Además recuerda que el Gobierno central no avanzó en el desdoblamiento de la N-432 porque hubo un informe de impacto medioambiental negativo cuando eran titulares de Fomento Magdalena Álvarez y Rosa Aguilar, en Sevilla y Madrid, respectivamente. “No parece de recibo montar plataformitas para exigir una actuación y que no se haga la misma exigencia a la Junta de Andalucía».