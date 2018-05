El Deutsche Bank exige 480.000 euros al Ayuntamiento por el plan de eficiencia

El Deutsche Bank reclama al Ayuntamiento de Córdoba 438.000 euros (el 70% de los 600.000 euros financiados) a cuenta del plan de eficiencia energética que suscribió el PP cuando gobernaba. El equipo de gobierno actual, con Amparo Pernichi (IU) como responsable de Infraestructuras a la cabeza, ha presentado a esta entidad financiera, que gestiona el fondo de eficiencia energética, un listado con obras por valor de 5 millones de euros para no tener que devolverle lo prestado hasta ahora. La concejala de Infraestructuras considera que las subvenciones que daban eran «envenenadas y condicionadas a la inversión», y recuerda que nada más llegar a Capitulares fue decisión del equipo de gobierno desestimar el plan del PP. «Si el gestor de fondos admite el listado de obras, solo se tendrían que devolver 128.000 euros, y los daríamos besados», dice y explica que «el maravilloso plan del PP, que suponía una inversión de 24 millones, nos costaba al cabo de 14 años 82,81 millones de euros, es decir, un 350% más» (de ahí, lo de besar los 128.000 euros).

Además, Pernichi critica que hubiera que pagar por el mantenimiento una cifra «muy cuestionable, de cerca de 2 millones de uros», pese a que ese servicio puede prestarlo el Ayuntamiento desde lo público «por menos de 500.000 euros al año», y que la auditoría que hubo que hacer «costara 750.000 euros cuando pudo hacerse por 355.000».

La lectura que de esta historia hace el PP no puede ser más distinta. Para empezar, lamenta que el gestor del fondo reclame casi medio millón de euros al Ayuntamiento, después de haber concedido varias prórrogas y de que Este no haya podido justificar actuaciones por un montante de 5 millones de euros, ni la elaboración de un plan director para llevarlas a cabo. La concejala Laura Ruiz, que en el mandato del PP fue la responsable de Infraestructuras y suscribió el acuerdo para recibir estos fondos, informó ayer de que el burofax del abogado gestor del fondo llegó a Alcaldía hace un mes. Ruiz, que ha tenido acceso al listado remitido por Infraestructuras a los gestores, criticó que las actuaciones no sumen ni 5 millones de euros, y que incluyan para tratar de alcanzar esa cifra «actuaciones anteriores a la auditoría», y que por tanto no valdrían, y muchas otras, sin que estén incluidas en un plan director obligatorio. Según Laura Ruiz, en este mandato solo se han invertido 1,5 millones de euros en eficiencia energética, por lo que los anuncios de Pernichi y su equipo han sido «un engaño» y «un anuncio vacío envuelto en papel de regalo».

Para Amparo Pernichi, por contra, las declaraciones del PP son «torticeras» y lamenta que «defiendan al gestor de los fondos en lugar de a los intereses municipales».