Detenido por robar con violencia a una pareja de turistas en la Judería

Este tipo de agresiones hace mucho daño, no solo a las personas atacadas sino a la imagen que la ciudad pueda dar. Por ello, en callejas como en la Judería (o en aceras en el resto de la ciudad) el tránsito de personas no puede ser alterado porque se ponen mesa y sillas donde no deberían. La seguridad ante todo. Por otras razones, hay dispositivos de seguridad más eficientes que una pareja de policías, lo que no impide también que las haya. "Más vale prevenir que curar", y estar alerta en zonas "sensibles" es fundamental.