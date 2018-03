Detenido en Córdoba por un delito de violencia de género en un hotel

La Policía Local de Córdoba ha detenido este pasado lunes a un varón, de 29 años, como autor de un presunto delito de violencia de género contra su expareja, hechos ocurridos en un hotel de la ciudad de Córdoba, informa una nota de prensa de la Policía Local de Córdoba..

El informe policial recoge que, en la tarde del 12 de marzo, acompañada de agentes de la unidad especializada en violencia de género de la Policía Local, “comparece en la Oficina de Denuncias de Policía Local una joven de 29 años que denuncia a su expareja por intento de violación, insultos, lesiones y amenazas ocurridas el día anterior”.

Según explica en su declaración la denunciante, continúa la nota de prensa, en la mañana del día 11 de marzo, recibió varias llamadas telefónicas de su expareja, con quien mantuvo una relación de dos años, instándole éste a que quedará con él y que “si no lo hacía, iba a revelar imágenes y fotos íntimas y contar hechos sobre su vida privada sentimental para perjudicarla”.

Aunque le contestó que no accedería a su exigencia, “al cabo de unas horas y al salir de su domicilio, se topó con que el hombre estaba en la puerta, volviendo éste a insistir para que se marchara con él, a lo que finalmente accede, para que no se produjera un incidente mayor en la puerta de su domicilio, así como para evitar que se cumplieran las amenazas que había hecho si no lo hacía, marchándose a un hotel de la ciudad de Córdoba”.

“Una vez en la habitación del hotel -como recoge el texto de la denuncia-, sobre las 13.00 horas del día 11 de marzo, el denunciado continúa con las amenazas e insultos e intenta desnudarla, besarla así como forzarla sexualmente en el baño, utilizando para ello una navaja con la que intimida a la víctima, pero, a pesar de sus gritos y petición de auxilio, no es escuchada por los empleados del establecimiento”.

La víctima expone a continuación que, “en un descuido, logra huir del lugar, pero es alcanzada por la persona que la tenía retenida obligándola a volver al hotel”.

Estos hechos se desarrollaron a lo largo de la noche, con varios episodios de intentos de abusos, amenazas e insultos hasta la mañana del día 12 de marzo en la que, aprovechando que el denunciado sale del hotel, logra contactar telefónicamente con la Policía a la que informa de todo lo sucedido.

La Policía Local trasladó a la víctima a un centro médico para informe, se explica en la nota, ya que presentaba diversas lesiones. Finalmente, por los hechos ocurridos y tras comprobar la existencia de antecedentes por otros episodios de violencia en el ámbito familiar, se procede a activar el protocolo de valoración de nivel de riesgo de violencia contra la mujer y la denunciante es trasladada a un lugar seguro, concluye la nota de prensa..

El teléfono para personas con discapacidad auditiva y/o del habla es el 900 116 016.