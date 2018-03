Destacan la mejora de la carrera oficial y la ausencia de incidentes

El teniente alcalde de Presidencia y Seguridad, Emilio Aumente, hizo balance ayer, en el ecuador de la Semana Santa, subrayando la falta de incidentes destacables y las mejoras adoptadas frente a la carrera oficial del año pasado. «Puede haber alguna queja de particulares, pero en global no hay quejas», afirmó. No obstante, el concejal socialista reconoció que los problemas y retos que ha supuesto el traslado al entorno de la Mezquita-Catedral no pueden resolverse «ni en un año, ni en dos», por lo que una vez que finalice esta semana se hará balance y propuestas de cara al próximo año.

Aumente también respondió ayer a la presidenta de la asociación de la Axerquía, Juana Girón, que pidió en Radio Córdoba, como hizo ya el grupo municipal de Ganemos hace unos días, la eliminación de los palcos de la carrera oficial para permitir la libre circulación de ciudadanos por esa zona del casco histórico. El teniente alcalde de Seguridad respondió ayer a la representante vecinal que todas las opiniones son «legítimas, pero al final todos debemos llegar a un consenso». «Nuestra obligación (como gobierno municipal) es atender a todos», recordó Aumente. Además, avanzó que a partir del lunes el equipo de gobierno tendrá que hacer una evaluación completa de la Semana Santa.

El responsable de Seguridad explicó que este año no está yendo al palco de autoridades, para poder pasear por la carrera oficial y poder escuchar lo que dice la gente y «ver la realidad».

El edil socialista también agradeció la labor que están desarrollando «todos los trabajadores municipales que durante esta semana, tanto Infraestructuras como Sadeco y seguridad, se vuelcan en una actividad realmente complicada».

INFORMES DE PATRIMONIO // Aumente también hizo referencia a los informes que a partir de ahora pedirá tanto a la comisión de Patrimonio de la Junta de Andalucía como a la propia Gerencia de Urbanismo previos a la autorización de actividades en el entorno de un Bien de Interés Cultural (BIC). En este sentido, el también responsable de Vía Pública (la delegación que debe autorizar finalmente los eventos que se celebran en la calle), indicó que hay que «aclarar en qué casos hay que enviar la documentación para dar el permiso oportuno», porque «la ley de Patrimonio en una ciudad Patrimonio hay que cumplirla», algo que, a su juicio, «queda fuera de toda duda, se tenga el permiso que se tenga o poner las medidas que haya que poner».