La delegación para el congreso regional del PSOE deja fuera a los sanchistas

El congreso extraordinario celebrado ayer por el PSOE de Córdoba para elegir a los 39 delegados que acudirán el próximo fin de semana al encuentro regional en Sevilla finalizó con la aprobación, por un 85% de los votos (se emitieron un total de 206), de la candidatura encabezada por el secretario general de los socialistas cordobeses, el susanista Juan Pablo Durán, y con la exclusión, por tanto, de quienes fueron afines en el proceso de primarias al secretario general de la formación, Pedro Sánchez.

El PSOE cordobés informó de este resultado una vez finalizadas las votaciones, indicando que la propuesta presentada por Teba Roldán, miembro del comité federal del partido, solo logró un 15% de respaldo, por lo que los sanchistas han quedado fuera de la delegación designada para acudir al 13º congreso regional el próximo 29 de julio, en el que Susana Díaz, secretaria general de los socialistas andaluces, será reelegida en este cargo.

Los delegados reunidos en la Facultad de Medicina respaldaron, con un 91% de votos, la gestión realizada por el PSOE en la comunidad autónoma y también debatieron las 185 enmiendas presentadas en Córdoba a la ponencia marco, de las que decayeron alrededor de 80 y siguen adelante, para su incorporación a este documento, un centenar, una decisión que fue adoptada por unanimidad.

La de Carmen Calvo, única cordobesa en la ejecutiva federal, fue una ausencia destacada de la jornada, aunque Durán la felicitó a ella y a los otros compañeros que han accedido a órganos del partido. Unos momentos antes de que comenzara el congresillo, Teba Roldán anticipó que los sanchistas plantearían una candidatura --apuntando que, en su opinión, les correspondían unos ocho delegados-- al entender que la dirección no ha estado abierta a plantear una lista única, como sí sucedió ante el congreso federal, cuando tuvieron 4 miembros en la delegación cordobesa.

Roldán comentó que «la dirección provincial no ha querido» consenso, «igual que no lo ha querido en algunos pueblos. Nos hicieron una jugada un poco fea en Baena y también en Lucena», manifestó, aludiendo a las dificultades para conseguir asistentes. Junto a esto, lamentó que la ejecutiva «no nos ha cogido ni el teléfono» y destacó que «hemos hecho una buena labor», subrayando que «un 15% representa a muchos militantes que no van a tener voz en el Congreso Regional». Según informó, solo en Málaga, Granada y Cádiz (las dos primeras, con listas únicas) se ha logrado incluir a sanchistas.

Por su parte, Juan Pablo Durán pronunció unas palabras ante los asistentes, en las que pidió a sus compañeros «altura de miras» y señaló que «Susana Díaz es la que mejor simboliza a ese partido socialista, a ese Gobierno socialista, de políticas de izquierda». Asimismo, hizo hincapié en que «PSOE de Andalucía--Gobierno andaluz, como uno solo, han sido la gran palanca de cambio de Andalucía», asegurando que la presidenta de la Junta «tiene el respaldo mayoritario de los andaluces».