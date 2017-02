Defensa tramita la petición municipal de prórroga del acuerdo sobre Caballerizas

El Ayuntamiento de Córdoba ya ha recibido respuesta sobre la solicitud de prórroga del convenio sobre Caballerizas Reales. El subdelegado de Defensa en Córdoba, Nicolás de Bari Millán Cruz, ha enviado una carta a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, en la que le informa de que se está tramitando la petición municipal. El subdelegado explica a la alcaldesa que ya se han realizado los trámites oportunos con la Dirección General de Infraestructura, a través de la Subdirección General de Patrimonio del Ministerio de Defensa, para que se dé respuesta a la solicitud del Ayuntamiento. La alcaldesa había pedido más tiempo para negociar la entrega de Caballerizas y otros inmuebles incluidos en un protocolo firmado en marzo del 2015 (el cuartel de La Trinidad y la antigua Farmacia Militar de Lepanto) y para mantener la cesión de uso del edificio a Córdoba Ecuestre, ya que en marzo expirará el plazo concedido y, de no haber prórroga, tendrá que abandonar las instalaciones.

El 5 de marzo del 2015, el entonces alcalde, José Antonio Nieto (PP); el director general de Infraestructura del Ministerio de Defensa, Eduardo Zamarripa; y el director gerente del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, Fernando Villayandre, firmaron un protocolo que dejaba sin efecto un acuerdo anterior suscrito en el 2001 mediante el que Defensa cedía Caballerizas al Ayuntamiento por 75 años. Con aquel acuerdo empezaba un proceso encaminado a la compra de Caballerizas por parte del Ayuntamiento. El valor y la forma de pago se fijarían en los dos años siguientes, que acaban el mes que viene. Aquel acuerdo contemplaba la firma de varios convenios que debían materializarse en esos dos años de plazo, hecho que no ha ocurrido. El protocolo establecía que si pasados esos dos años el Ayuntamiento no consigue la propiedad de Caballerizas Reales, la cesión provisional que tiene Córdoba Ecuestre desde el 2015 llegará a su fin y volverá a estar vigente el convenio del 2001. Ese convenio permite al Ayuntamiento utilizar Caballerizas Reales, pero no cederlas a un tercero. La llegada inminente de esa fecha sin un acuerdo sobre todas las instalaciones afectadas ha hecho que el Ayuntamiento se dirija a Defensa para pedir más tiempo.

CUARTEL Y FARMACIA/ El protocolo firmado en el 2015 contemplaba también que Urbanismo iniciara los trámites necesarios para que el antiguo cuartel de La Trinidad tuviera uso lucrativo, de forma que las plusvalías que se originasen se destinaran a pagar Caballerizas. A eso se sumaría, si hacía falta, dinero o terrenos municipales. Con aquella cláusula dejaba de tener vigor un convenio del 2009 firmado entre Defensa, Ayuntamiento y la Universidad de Córdoba para rehabilitar y dar un uso compartido al cuartel como residencia militar y Facultad de Traducción.

El protocolo obligaba también a poner plazos y condiciones al traspaso de la Farmacia Militar de Lepanto al Ayuntamiento. Este espacio es necesario para el nuevo mercado del Marrubial proyectado por el Ayuntamiento, que conectará la avenida de Rabanales con Sagunto mediante dos edificios y enlazará con la plaza de Armas de Lepanto.