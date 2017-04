Defensa prorroga por un año el acuerdo con el Ayuntamiento sobre Caballerizas

La alcaldesa, Isabel Ambrosio, y el secretario de Estado de Defensa, Agustín Calvo, llegaron ayer a un acuerdo en Madrid por el cual el Ministerio prorrogará por un año la posibilidad de que el Ayuntamiento de Córdoba ceda a una entidad sin ánimo de lucro el uso de Caballerizas Reales. La regidora local manifestó al término del encuentro que esa prórroga llegará a Córdoba antes del 14 de abril, fecha en la que se cumple el plazo para la cesión de uso de ese espacio a un tercero. El anterior gobierno municipal del PP suscribió un acuerdo en 2015 con Defensa para ceder por espacio de dos años ese equipamiento a Córdoba Ecuestre. El entonces alcalde, José Antonio Nieto (PP); el director general de Infraestructura del Ministerio de Defensa, Eduardo Zamarripa; y el director gerente del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, Fernando Villayandre, firmaron un protocolo que dejaba sin efecto un acuerdo anterior suscrito en el 2001 mediante el que Defensa cedía Caballerizas al Ayuntamiento por 75 años. Con aquel acuerdo empezaba un proceso encaminado a la compra de Caballerizas por parte del Ayuntamiento. El valor y la forma de pago se fijarían en los dos años siguientes, que acaban este mes. Aquel acuerdo contemplaba la firma de varios convenios que debían materializarse en esos dos años de plazo, hecho que no ha ocurrido. El protocolo establecía que si pasado ese tiempo el Ayuntamiento no conseguía la propiedad de Caballerizas Reales, la cesión provisional que tiene Córdoba Ecuestre desde el 2015 llegaría a su fin y volvería a estar vigente el convenio del 2001. Ese convenio permite al Ayuntamiento utilizar Caballerizas Reales, pero no cederlas a un tercero. La llegada inminente de esa fecha sin un acuerdo sobre todas las instalaciones afectadas ha hecho que el Ayuntamiento se dirigiera a Defensa para pedir más tiempo. Ese convenio anterior se firmó en precario, ya que no había contraprestación alguna por esta cesión, si bien, durante este tiempo, las dos partes debían haber cerrado un acuerdo para que Capitulares comprase Caballerizas Reales a Defensa, a cambio de promover un cambio en el uso urbanístico del cuartel de la Trinidad, propiedad del Estado, y de otros edificios como la antigua farmacia militar y dos viviendas del antiguo cuartel de Lepanto. En el acuerdo se estipulaba, además, que si se cumplían los dos años sin que se hubiese producido la compra «quedaría sin efecto la autorización temporal de la cesión a terceros» y el Consistorio debería asumir la gestión y uso del monumento. De lo contrario, es decir, si el Ayuntamiento hubiese adquirido Caballerizas podría abrir el uso a terceros, como trató durante su mandato de hacer el PP. Tras el encuentro, Ambrosio señaló que con este acuerdo se garantiza la continuidad del espectáculo ecuestre de Caballerizas Reales.

Por otra parte, en la misma reunión se trató sobre el proceso de negociación para que equipamientos como la Farmacia Militar y otros edificios del antiguo cuartel de Lepanto pasen a ser de titularidad municipal. Esos edificios tienen asignados proyectos para la reforma de la Ronda del Marrubial y otros proyectos para el desarrollo económico.