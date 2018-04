Defensa da otra prórroga al Ayuntamiento en Caballerizas mientras siguen negociando

El Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Córdoba firmarán en los próximos días una adenda para prorrogar la cesión temporal que hay vigente de Caballerizas Reales al Consistorio cordobés, que a su vez tiene cedido el edificio a Córdoba Ecuestre. Con esta nueva prórroga (la anterior expira el 14 de abril), las negociaciones que desde hace meses tratan de conseguir que el edificio pase de forma definitiva a titularidad municipal no se interrumpen sino que continúan, según matizó ayer el teniente alcalde de Presidencia, Emilio Aumente. De hecho, afirmó que estas negociaciones «van muy bien» y no solo en lo que respecta a Caballerizas, «sino a otros temas que el gobierno local tiene encima de la mesa» con el ministerio encabezado por María Dolores de Cospedal. Hay que recordar que la cesión de Caballerizas se ha ligado a la de la antigua farmacia militar del cuartel de Lepanto, otro edificio que el Ayuntamiento tiene interés en poseer para llevar a cabo un proyecto de mercado y el traslado del de El Marrubial. El Estado tasó en unos 5 millones de euros el centro ecuestre y la farmacia, y el Ayuntamiento ofreció permutar el primero por suelos y la segunda, por dinero. Fuentes municipales señalaron ayer que uno de los problemas de la negociación reside en el tipo de cesión que habría que hacer de Caballerizas, bien demanial, bien patrimonial, pero insisten en «la buena marcha» de la misma.

BRONCA POLÍTICA // El portavoz municipal del PP, José María Bellido, indicó ayer que la nueva prórroga se ha obtenido gracias «a la sensibilidad del Gobierno de Rajoy» y, por contra, criticó «la incapacidad» del gobierno municipal de llegar a un acuerdo con Defensa durante este mandato y de haber regresado a la casilla de salida, «donde lo dejó el PP». Emilio Aumente, por su parte, pidió «prudencia» a Bellido, al que acusó de usar «información privilegiada», y de querer «bombardear» la negociación. «Lo que queremos es seguir con la negociación, que no haya ningún problema para Córdoba Ecuestre y llevar a feliz término todo lo que ahora mismo se está negociando con el Ministerio de Defensa, eso sí defendiendo los intereses públicos municipales por encima de otros que no son y no se corresponden con lo que de verdad le interesa al pueblo de Córdoba», dijo Aumente en un comunicado.

Además, el concejal socialista acusa a Bellido, cuando era responsable de Hacienda, de querer «organizar una especulación urbanística en toda regla en la zona de la Trinidad», ya que cuando le tocó al PP negociar con Defensa se vinculó la cesión de Caballerizas con la Zona. Es más, como ayer mismo Bellido acusó al gobierno local de estar «cuestionando el papel de Córdoba Ecuestre», Aumente respondió que fue el PP «el que iba a dejar fuera a Córdoba Ecuestre de Caballerizas».

En este sentido, Aumente sostiene en su nota que «el señor Navas (PP) convocó un concurso y se presentó Córdoba Ecuestre y una empresa de fuera de Córdoba; finalizado casi el concurso y como parecía y todo apuntaba a que esa empresa de fuera se iba a quedar con todo lo que representa Caballerizas, se movieron rápidamente y usaron de alguna forma torticera al Ministerio de Defensa para parar esa adjudicación».

Por su parte, Bellido anunció que llevará al pleno una moción para que todos los grupos se «retraten» y digan si quieren que Córdoba Ecuestre siga gestionando el espacio y si quieren o no tener el espectáculo ecuestre.