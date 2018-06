El Cuponazo deja 250.000 euros en la capital cordobesa

El sorteo del Cuponazo de la ONCE de este viernes ha llevado una parte de su fortuna a Córdoba donde José Cabello ha repartido 250.000 euros entre diez vecinos de la capital. Cabello vende de forma ambulante en la avenida de la Libertad, en el Vial Norte de Córdoba.

José Cabello es vendedor de la ONCE desde hace más de cuatro años y esta mañana se mostraba encantado por el premio dado, tras vender diez cupones agraciados con 25.000 euros cada uno. “Siento los vellos de punta –decía-, muchos de mis clientes no se habrán dado ni cuenta todavía y algunos hasta que no me vean el martes a lo mejor ni se enteran así que les diré que se vayan al banco corriendo”, comentaba.

El Cuponazo de este viernes ha dejado también otros 250.000 euros en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla y 175.000 en la localidad granadina de Otura por lo que este sorteo de la ONCE ha repartido un total de 675.000 euros en premios mayores entre las provincias de Córdoba, Sevilla y Granada y ha repartido el resto de premios entre Aragón, Cataluña y la Comunidad de Madrid.