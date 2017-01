Cuevas de Altázar se movilizará por el retraso de su legalización

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Es hora de unirnos los que vamos por la Ley y hemos pagado para ser legales y acceder a servicios pagados con nuestro dinero. No queremos nada gratis. Los rompe plenos y corta carreteras no representan a la mayoria de parcelistas, estos los mueven intereses particulares y partidistas, sembrar la desunión y destruir todo lo construido durante muchos años. Es hora de levantar nuestra voz y hacernos escuchar para que haga su trabajo la GMU y que Pedro García deje de bostezar en su despacho y apoyar a sus camaradas. Precisamente los que hemos cumplido con la Ley y hemos pagado todo lo exigido estamos en el baúl de los recuerdos desde marzo del 2015. Protestemos pero en los despachos de esta gente que no hace su trabajo.