CTA pide a la Junta que garantice atención adecuada a una monitora agredida

La Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA) en Córdoba ha alertado este martes de la agresión que una monitora en el Centro de Protección de Menores Juan de Mairena, de la Junta de Andalucía, sufrió por parte de un "supuestamente menor, una llave de judo, siendo tirada al suelo y produciéndole lesiones en la cervicales" y ha pedido a la Administración autonómica que garantice la "atención debida" a esta trabajadora "aunque sólo tenga un contrato de dos meses".

Según detalla el sindicato en un comunicado, la agresión se produjo el pasado 13 de junio y la monitora acudió a la mutua de accidentes, desde donde la remitieron a la Seguridad Social "porque necesita el parte de accidente que le tienen que dar en su centro de trabajo", algo que "la directora se niega a darle, aduciendo que la agresión no ha sido en presencia de ninguna otra trabajadora", si bien otra compañera "firma el parte de novedades del trabajo admitiendo los hechos".

Por todo ello, la agredida fue a su médico de cabecera, quien le dijo "que la baja se la tiene que dar la mutua" puesto que "es un accidente de trabajo, las lesiones son provocadas por la agresión y deben de dar el parte de accidente de trabajo", explica CTA, que ha agregado que la directora del centro "se niega a darle dicho parte y le dice que acuda a su médico de cabecera", que finalmente "opta por darle la baja, por puro auxilio médico".

No obstante, la trabajadora se ha visto "obligada a emprender tres acciones", la primera ha sido solicitar una determinación de contingencia, la segunda fue ir a la Inspección de Trabajo, mientras que la última acción fue "interponer una denuncia contra el agresor, pero la policía la convence para que no la ponga porque si no todos las demás acciones quedarían paralizadas hasta que se resolviera la acción penal", ha afirmado CTA.

Por todo ello, CTA le ha exigido a la Junta de Andalucía que "de forma inmediata le de el parte de accidente, y que atienda debidamente y defienda a su trabajadora, aunque esta solo tenga un contrato de dos meses".