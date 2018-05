CTA denuncia que hay 20 vehículos municipales parados por falta de ITV

El sindicato Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA) denuncia que más de 20 vehículos de Parques y Jardines, del Área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, "están paralizados por no haber pasado la ITV debido al supuesto impago del Ayuntamiento", indica el sindicato en una nota de prensa.

CTA recuerda que la Feria de Córdoba se monta la próxima semana, "no hay tiempo material para que los vehículos pasen la ITV y no existe ningún vehículo disponible para poderlo hacer, con el perjuicio que ello representa para la ciudad". Pero el perjuicio, según CTA, también es para la imagen de los trabajadores del Área de Infraestructuras, que "no disponen de medios para cumplir con su cometido y así se puede justificar la creación de una empresa paralela a la Administración", asegura.



Además, el sindicato destaca el perjuicio económico que supone tener que recurrir a "alquilar maquinaria para estas tareas, por ejemplo la máquina motoniveladora que ya hay contratada por un importe de 9.000 euros, mientras que la del Área de Infraestructuras está parada en el parque móvil". CTA añade que "una vez más, la mala gestión municipal repercute en el bolsillo de los contribuyentes".