Cs exige explicaciones a Urbanismo sobre la obra de La Normal

“En Ciudadanos nos preguntamos si la Gerencia de Urbanismo ha cumplido con su deber de controlar la calidad del proyecto y la ejecución de la obra de La Normal de Magisterio”, por eso, “exigimos explicaciones públicas a los responsables de la Gerencia de Urbanismo”. Así se ha pronunciado el portavoz municipal de Ciudadanos, David Dorado, en relación a las últimas informaciones sobre la intención de la Gerencia Municipal de Urbanismo de solicitar un informe para verificar la calidad de los materiales empleados en las obras de La Normal de Magisterio, según informa Cs en una nota de prensa.

“Nos sorprende que se supervise el estado de las obras y la calidad de su ejecución, una vez estén ejecutadas”, ha matizado Dorado, quien ha resaltado que “no tiene sentido que en una obra en ejecución se tengan que realizar catas para comprobar si se están utilizando los materiales adecuados. Eso debe ser verificado por la dirección facultativa antes de que queden ocultos”.

Según Dorado, “no tiene sentido encargar a una empresa externa un estudio para detectar deficiencias en la obra cuando la Gerencia de Urbanismo cuenta con personal cualificado para ello” y ha asegurado que “esto sólo da a entender que este personal no cuenta con la confianza del equipo de gobierno”.

El representante municipal de Cs ha incidido en que “el señor García, responsable máximo de la Gerencia de Urbanismo, tiene la obligación de aclarar a la ciudadanía si ha habido o no, dejación de funciones por parte de la Gerencia de Urbanismo, para que sepa sí es que no se ha sabido o no se ha querido realizar las debidas inspecciones o controles durante la ejecución de las obras en lugar de hacerlos a su finalización”.

Por último, Dorado ha denunciado que “el equipo de Gobierno de PSOE e IU llevan muchos meses hablando de deficiencias técnicas en la ejecución de las obras de La Normal, pero no se afanan en resolverlas para abrir y poner en servicio este equipamiento tan necesario para Córdoba”.