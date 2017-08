Critican el parón del centro de avenida de América

El Partido Popular ha denunciado el parón de la Junta de Andalucía en la reforma del antiguo ambulatorio de la avenida de América, donde se espera que se ubique el centro de salud de Colón, y que estaba prevista acometerse en 2018. El viceportavoz municipal del PP, Salvador Fuentes, y el parlamentario andaluz Miguel Ángel Torrico han lamentado «la desidia y la falta de respeto» que, en su opinión, tiene la Junta de Andalucía con la ciudadanía cordobesa al no cumplir con sus promesas. El proyecto para la remodelación del edificio, que ya se encargó a una consultora, tiene previsto la construcción de 34 consultas en un proyecto financiado al 80% por fondos europeos y un importe de 1,8 millones de euros. Fuentes lamenta que la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, no haya reclamado a la Junta la agilización de esta obra, mientras que Torrico anunció que pedirá la comparecencia de la consejera de Salud, la cordobesa Marina Álvarez, para que explique en qué situación está este edificio. Para el parlamentario popular, esta situación evidencia «la mala gestión» que hace el Gobierno andaluz de los fondos europeos, que pueden perderse si no cumplen los plazos, y, por otro lado, muestra «la dejadez de la supuesta joya de la corona que era la sanidad andaluza».

La delegada de Salud, María Ángeles Luna, por su parte, ha negado que este proyecto esté paralizado e informa de que el mes pasado se supervisó la redacción del proyecto y de que ya se está preparando el expediente de ejecución de obras, que se licitarán este mes. «El PP vuelve a hacer demagogia sobre la sanidad pública, confundiendo a la ciudadanía desde la falta de rigor y el desconocimiento», ha indicado.

En otro orden de cosas, Fuentes anuncia también «un otoño caliente» en movilizaciones por el incumplimiento de la Junta respecto a los ascensores.