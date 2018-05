«Creer que tienes éxito es un mal compañero de viaje»

-Comercial Piedra Trujillo es una firma muy identificada con la ciudad de Córdoba. ¿Desde cuándo existe?

-El nacimiento de la empresa fue con la apertura de una pequeña tiendecita en la avenida de La Viñuela en 1968, local que estaba debajo del piso que mis padres compraron cuando se instalaron en Córdoba. Esta tiendecita estaba con el nombre de bodega Nuestra Señora de La Sierra, en honor a la patrona del pueblo de Cabra, ya que es donde mi madre nació y mi padre creció.

-Entonces están de celebración, estamos en un año especial.

--Único, porque alcanzar 50 años no es fácil para ninguna empresa, sea o no familiar. Todas las personas que componemos nuestra empresa estamos viviendo este año con un plus de ilusión muy especial.

-Supongo que no todos esos años habrán sido fáciles.

-En 50 años da tiempo a muchas situaciones, unas buenas y otras menos buenas, pero hay que ser positivo y quedarte siempre con lo bueno que es muchísimo, y de las situaciones malas aprender a salir de ellas para que en el futuro estés más fuerte.

-¿Qué ha supuesto para ustedes que Diario CÓRDOBA les conceda el galardón de Cordobeses del Año?

-Sin lugar a dudas, un honor con mayúsculas. Ni mucho menos esperábamos esta distinción y para toda nuestra empresa supone una inyección de moral y un reconocimiento a todos los profesionales que trabajamos en Piedra y que cada día pelean y luchan por seguir siendo líderes en calidad y en atender a los clientes que amablemente nos visitan cada día, y que son los que de verdad dan sentido a una empresa como la nuestra.

-En Córdoba tienen una competencia local bastante fuerte. ¿Cómo se mantiene el tipo en un mercado tan competitivo?

-Como usted sabe, hoy no existen competencias locales. El cliente te valora, como no puede ser de otra manera, como un establecimiento más, y tú, independientemente de tu tamaño como compañía. Debes poder competir con empresas que por supuesto son infinitamente más grandes que tú, y con más recursos. Pero esto es el comercio, un único plano donde están muchos otros operadores que quieren estar y en el que debes buscar tu diferenciación respecto a tu competencia para ser atractivo al cliente. Nunca nos asustó la competencia porque somos gente con ganas de luchar y de ser atractivos y competitivos. Y mientras el cliente quiera, vamos a seguir así.

-¿Cuál cree usted que es el secreto de su éxito?

-Creer que tienes éxito es un mal compañero de viaje porque te hace acomodarte. Nosotros cada día tenemos el propósito de servir a nuestros clientes de la mejor manera posible, y al siguiente día lo mismo, y al siguiente lo mismo, y nunca acaba porque este mercado es muy exigente y tienes que estar súper mentalizado que lo que te funcionó y te dio el «éxito que usted indicaba» durante un período, el día de mañana no vale para nada y por tanto tienes que volver a diseñar estrategias comerciales que te permitan esto, seguir atractivo para el cliente cada día.

-Pero además de los más que conocidos Supermercados Piedra, tienen también otra cadena de tiendas, que ya no solo está en la capital, sino que también en la provincia ¿no?

-Efectivamente, nuestra empresa tiene que ir adaptándose a la demanda del cliente y en un momento dado entendimos que era conveniente salir de Córdoba capital para crecer como empresa y ampliar nuestro radio de acción.

Actualmente tenemos unas 12 tiendas fuera de Córdoba capital y en breve se inaugurará otra en la provincia de Córdoba. No obstante, nuestra prioridad es mejorar Supermercados Piedra con el nuevo formato que estamos implantando y que el cliente ha acogido tan fenomenalmente. Este año se renovarán en torno a cinco supermercados y así estaremos en los próximos años hasta terminar todas las tiendas

-Actualmente, ¿cuántos negocios tienen abiertos y a cuántos trabajadores dan empleo?

-Actualmente tenemos en torno a 70 puntos de venta y entre trabajo directo e indirecto hay unos 850 trabajadores

-¿Qué volumen de negocio mueve el grupo?

-El pasado año rondamos los 105 millones, impuestos incluidos

-Supongo que una de las claves del mantenimiento durante tantos años será la fidelidad y la cercanía de los clientes. ¿Qué supuso la llegada de las grandes cadenas de distribución y de supermercados a la ciudad?

-Como le comentaba anteriormente, en Piedra consideramos que la competencia te ayuda a mejorar como empresa y te hace estar reinventando cada día. Es verdad que el mercado no ha crecido en estos años de crisis y que, sin embargo, han llegado más operadores, pero también es verdad que gracias a la llegada de estos operadores más lo que tú como empresa vas innovando, te da como resultado que te adecúes en cada momento y puedas seguir compitiendo en este sector. Nosotros tenemos muy claro que nuestro potencial nunca podrá compararse al de las grandes compañías de distribución, pero, por el contrario, tenemos otras armas que ellos por su tamaño de empresa no las pueden tener, y esas son las armas que mejor tenemos que usar.

-¿Cree que con estos grandes grupos está en peligro la continuidad de empresas como ésta?

-Mire, en estos 50 años hemos visto cómo no han podido continuar empresas supergrandes, empresas medianas y empresas pequeñas en este sector y todos los sectores. Con esto quiero decirle que no está tan relacionada la garantía de continuidad de una empresa con el tamaño de la misma. Obviamente, como dice la frase, la «unión hace la fuerza» y creo que pronto comenzaremos a ver colaboraciones entre empresas que históricamente han sido competidoras, y que en el futuro se necesitarán para poder subsistir. Estos días estamos asistiendo a la fusión en ciertos países de América de las dos primeras compañías de venta de pizzas porque entienden que así son más eficientes y eso sí que da garantía de continuidad. Por otro lado, yo creo que la principal preocupación de muchas empresas del sector en estos momentos es ver el impacto del comercio electrónico en el hábito de compra de los clientes y cómo afectará esto a las cuentas de resultados de las empresas. Para esto en Piedra ya llevamos trabajando desde el 2016 y posiblemente en septiembre veremos el resultado.

-¿Tiene Comercial Piedra Trujillo garantizado el relevo generacional para otros cincuenta años?

-Esta pregunta es difícil porque esto no lo sabe nadie, ni en Piedra ni en ninguna empresa familiar. Actualmente estamos la segunda generación que, además, estuvimos muy ligada a la primera, que fue la de mis padres, Juan y Rosario, que además hicieron un relevo generacional muy acertado en su planificación. La actual generación la componemos dos hermanos, ya que mi hermano Juan desgraciadamente nos dejó hace muchos años. Además de nosotros, están nuestras esposas, que además de tener también una gran responsabilidad en la empresa, velan por mantener una familia muy unida y lo consiguen con la maestría a las que nos tiene acostumbrados nuestras madres. Yo viví esa sabiduría especial con mi madre, y ahora la vivo con mi esposa y mi cuñada. Por supuesto, estas tres personas también han sido imprescindibles para que el negocio siga cumpliendo años. Respecto a la sucesión, ya veremos qué pasa porque en este apartado la frialdad tiene que estar presente en cada momento, y analizar siempre en el consejo familiar a los candidatos y ver si alguno podría recoger el testigo.