Crece el número de empresas, pero el 53% no tiene trabajadores contratados

De esto no se habla ni se escribe, pero las crisis del 2008 (financiera, económica, vivienda...) han dejado muchos traumatismos por doquier. De la ruina hasta un miedo pánico (profundo y cruel) en las empresas (con o sin trabajadores), razones por las que aunque haya quienes tienen beneficios, muy pocas (por no decir casi ninguna) invierte en personal. El dinero ganado con muchos sudores, guardado, cuidado con esmero..., no vaya a venir otro tsunami financiero y económico.