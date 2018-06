Cospedal apela al "orgullo de ser del PP" y pide en Córdoba salir a ganar

María Dolores de Cospedal ha apelado al "orgullo de ser del PP" y ha pedido a los afiliados de esta formación que salgan "a ganar" una vez que concluya el congreso popular el próximo 21 de julio. La aspirante a sustituir a Mariano Rajoy ha recalado esta tarde en Córdoba para pedir el apoyo de los afiliados cordobeses: "Os necesito", les ha dicho a quienes han desafiado al calor de las cinco de la tarde para acudir a la que es ya la segunda cita de candidatos a las primarias populares que se celebra en la capital cordobesa (la primera fue la de Pablo Casado el pasado lunes). La exsecretaria general del PP ha lanzado un mensaje de unidad ante el proceso de primarias, que se celebrarán el 5 de julio, y ha advertido del peligro de abrir heridas que luego no puedan cerrarse. "Si nuestro partido cree en la libertad, lo cree para todo", ha dicho.

Cospedal, que ha estado acompañada de los dirigentes del PP de Córdoba, ha sido precedida en la palabra por José Antonio Nieto, el presidente de honor del partido que ya ha expresado públicamente su apoyo a la manchega. Su intervención ha incluido mensajes de consumo interno y promesas electorales. Ha dicho, por ejemplo, que si llega a la Moncloa reformará la ley electoral y no pactará con independentistas. En clave interna, Cospedal ha restado importancia a la baja participación de afiliados en las primarias y ha afirmado que para ganar deben permanecer fieles a la ideología del PP. "Si no tenemos clara nuestra ideología no ganaremos las elecciones", ha dicho. En este sentido, se ha reivindicado como el referente del centro derecha, "la mayoría social española", y ha rechazado ser "el facsímil" de Ciudadanos. "Nosotros somos el original y los otros, la mala copia".

Para María Dolores de Cospedal el PP debe defender la educación pública y la libertad de los padres a elegir la educación concertada; la libertad religiosa y sobre todo "la católica, que es la mayoritaria"; y defender "el patriotismo, sí, sin ningún problema". En esta línea, ha exigido sanciones para quienes no respeten los símbolos de España, y que se incluya en el currículum educativo una asignatura de historia "para que los chicos sepan lo que es la nación española".

También se ha referido a la corrupción, ha reconocido que les ha hecho mucho daño y ha celebrado que los corruptos estén "donde deben estar: entre rejas". También ha reivindicado su papel como secretaria general, que salió en los momentos difíciles "a defender a nuestra gente, a los buenos y honrados". Sobre el resto de candidatos a las primarias del PP, Cospedal ha dicho que hay algunos "muy buenos", y se ha referido, sin nombrarla, a Soraya Saénz de Santamaría, para decir que si fueran de izquierdas serían "lo más del feminismo, pero como somos de derechas nos dicen que estamos equivocadas". Por ese motivo, ha reivindicado el trabajo del PP para "abrir camino a las mujeres", al nombrar a la primera presidenta del Congreso y del Senado.