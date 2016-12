Cosmos ya tiene licencia de obra para incinerar biomasa

La cementera Cosmos cuenta desde hoy con licencia de obra y actividad para la instalaciones de recepción, dosificación y transporte para la valorización de la biomasa, permiso avalado por una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Córdoba. Los miembros de la comisión municipal de licencias han dado hoy el visto bueno a este permiso, dejando el camino despejado a la empresa para que queme biomasa, lo que no significa que pueda incinerar otro tipo de residuos no peligrosos. Según fuentes municipales, ya solo queda que la cementera vuelva a presentar la declaración responsable, que fue el permiso que se le denegó la semana pasada y que ahora puede tener una vez autorizadas las obras, que, por otro lado, llevan iniciadas desde noviembre.

Durante el consejo rector posterior a la comisión de licencias salió a relucir la aprobación pendiente, por parte del Pleno, de la innovación de PGOU que limita a la Campiña la quema de residuos no peligrosos y que implica que si Cosmos quiere desarrollar esa actividad debe irse de donde está. Esa innovación no pudo aprobarse en el pasado Pleno por la existencia de dos informes de Urbanismo de los que debía tomar conocimiento el consejo rector previamente, cosa que hizo el jueves pasado. Después de que Urbanismo aprobase de nuevo de forma inicial la innovación de PGOU, hacía falta un informe del secretario del Ayuntamiento, Valeriano Lavela, que debe ir al Pleno del día 29. Sin embargo, ese informe aún no está y el secretario está de vacaciones (aunque vuelve mañana), por lo que distintos grupos han mostrado su temor de que, si el informe no está a tiempo, se tenga que dejar sobre la mesa de nuevo la modificación del PGOU, dejando su aprobación para el año que viene.