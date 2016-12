Cosmos ya dispone del permiso para la incineración de biomasa

Cosmos ya tiene vía libre para la incineración de biomasa. La comisión municipal de licencias concedió ayer a la cementera el permiso de actividad y obra para las instalaciones de recepción, dosificación y transporte para la valorización de biomasa, que había pedido en enero pero el organismo municipal le había denegado al tener suspendidas las licencias desde que decidió modificar el PGOU. Sin embargo, una sentencia dio la razón a Cosmos y obligó a Urbanismo a conceder permiso para la biomasa (no para el resto de residuos no peligrosos), aunque la semana pasada le denegó la declaración responsable, que es el paso que permite realizar la actividad y que la cementera debe solicitar de nuevo.

Durante el consejo, se debatió sobre el informe que debe elaborar el secretario del Ayuntamiento, Valeriano Lavela, sobre la modificación de PGOU que impide la quema de residuos en el casco urbano, que aún no está y que es preceptivo pero no vinculante. Sin ese informe, el Pleno no podrá aprobar mañana la innovación de PGOU.