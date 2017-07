Cosmos subraya que está autorizada para valorizar residuos no peligrosos

Cementos Cosmos ha afirmado este viernes que, tanto en su fábrica de Córdoba, como en el resto de las fábricas que opera, actúa siempre "bajo la más estricta legalidad y con absoluto respeto al medio ambiente y personas en las poblaciones en las que se ubica" y, de hecho, cuenta con autorización para valorizar residuos no peligrosos en su factoría de la capital cordobesa.

En un comunicado, Cosmos ha reaccionado así ante las declaraciones vertidas por la Plataforma Córdoba Aire Limpio sobre la utilización de combustibles alternativos en la cementera de Córdoba, asegurando que lo hace sin contar con autorización para ello.

Ante esto, desde la empresa se ha subrayado que "la fábrica de Cementos Cosmos cuenta con una Autorización Ambiental Integrada (AAI), otorgada por Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, previo informe de compatibilidad urbanística emitido por el propio Ayuntamiento de Córdoba, conforme al planeamiento urbanístico actualmente en vigor".

Esta AAI, según ha señalado Cosmos, "permite a la fábrica utilizar como combustibles, además del coque de petróleo, biomasa, neumáticos fuera de uso, CDRs (combustible derivado de la fracción resto de residuos municipales e industriales, considerado como parcialmente biomasa) y lodos de depuradora. Todos los combustibles enumerados tienen la consideración legal de residuos no peligrosos".

Como ya se ha informado a las autoridades competentes y en base a su AAI, la fábrica de Cementos Cosmos en Córdoba utiliza desde 2016, "como parte de su actividad para fabricar cemento, además de coque de petróleo, biomasa, neumáticos fuera de uso y CDRs".

El cambio de combustible en el proceso de producción del cemento, además, según ha aclarado Cosmos, "no supone cambio de actividad". De hecho, "la valorización de residuos no peligrosos es una operación secundaria, directa e indisolublemente relacionada con la actividad de la instalación, destinada a la fabricación de cemento, y no una nueva actividad, tal y como ha reconocido la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, de 27 de mayo de 2015".

Por tanto, dado que la modificación del tipo de combustible empleado en la fábrica "no constituye un cambio de actividad respecto de la fabricación de cemento y que Cementos Cosmos dispone de las licencias necesarias para la fabricación de cemento, las afirmaciones que se realizan respecto de la ilegalidad del cambio de combustibles son totalmente falsas".

Las condiciones de operación de la fábrica de Cementos Cosmos de Córdoba "se ajustan a lo establecido en la AAI de la instalación, que se basa en la normativa europea, nacional y autonómica de aplicación". Además, las emisiones de la instalación utilizando combustibles alternativos "se monitorizan en continuo por la Consejería de Medio Ambiente y puede comprobarse que son inferiores a los límites establecidos en la AAI" y "estos límites impuestos en la AAI son más restrictivos que los fijados cuando se usaba únicamente coque de petróleo como combustible".

Por ello, desde Cementos Cosmos se ha dicho, por último, no entender "la reacción de determinados colectivos, empeñados en desprestigiar a una compañía que genera riqueza en Córdoba, operando desde la más estricta legalidad".