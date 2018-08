Cortejo, funeral y entierro... ellos dicen no

En la mayoría de los países democráticos existen empresas funerarias municipales, y eso no causa manisfestaciones de ninguna índole. Lo anormal es lo que hay, que nuestro Ayuntamiento no proponga una actividad obligatoria en caso de fallecimiento, y que sean empresas privadas (incluidas las compañías de seguros) quienes se aprovechen de tal "vacío". Por qué pagar varias veces un servicio (funerario) cuando ya se ha reunido el capital que cuesta ?? Pues eso es lo que pasa aquí. Y cuando eso sucede, en vez de rebajarte la cuota mensual, te la aumentan. Hay personas longevas que han pagado hasta 10 veces tal servicio. Por qué ?? Simplemente, las compañías se aprovechan de la precaridad y de la inmadurez de la gente para tener el dinero correspondiente. Se fragmenta, pero aumenta a medida que la persona vive más tiempo. Habría que plantear una libreta de ahorro, que no se pueda tocar bajo ningún pretexto, y se pagaría más barato tal ceremonia (obligatoria, absoluta), pues los intereses bajarían tbn el dinero acumulado. Pues no, los seguros convencen a la mayoría absoluta que lo ellos proponen es lo mejor. Por supuesto, para sus propios intereses.