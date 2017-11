El Cordobés asegura que está al corriente con el fisco

Manuel Benítez El Cordobés ha respondido en un comunicado a las informaciones difundidas por La Sexta TV que lo relacionan con los llamados 'Papeles del Paraíso', asegurando que está al corriente con el fisco español.

El torero ha difundido una nota de prensa que reproducimos en su integridad:

Ante la información difundida por El Confidencial y La Sexta donde se me vincula con los llamados “Papeles del Paraíso”, me veo en la necesidad de formular algunas consideraciones. En primer lugar, El Confidencial, no La Sexta, se puso en contacto con mis abogados quienes le informaron que soy titular de una vivienda en Bahamas y que está debidamente declarada en el modelo 720, de declaración de bienes y derechos en el extranjero. Su tenencia, al estar declarada, no supone ninguna irregularidad tributaria.



En segundo lugar, esta circunstancia no solo es conocida por la Agencia Tributaria a partir de esa declaración, sino, también, por el público en general, cuando los medios de comunicación se hicieron eco de unas palabras mías en uno de los Desayunos de Diario Córdoba celebrado el 21 de mayo de 2013.



Por último, este tipo de informaciones, conociendo estas circunstancias, deben de cesar de forma inmediata. En caso contrario me veré forzado a iniciar las acciones legales que resulten procedentes en aras de defender mi imagen, ya que, como dije en los citados desayunos, “He declarado todo lo que tengo fuera y todos los españoles tenemos que hacer lo mismo”.