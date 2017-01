Córdoba tendrá un plan como Madrid para bajar la contaminación

Pero ¿qué contaminación va a existir en un municipio arruinado económicamente por la izquierda rancia decimonónica? Como no sean las fogatas de los hogares que gracias a la ruina económica de la izquierda no pueden consumir ni gas ni electricidad, otra contaminación no va a existir. Y por cierto eso de limitar la circulación de los coches, como siempre, beneficiará a la izquierda caviar e irá en contra de los pobres que no pueden permitirse más de un coche por familia. Todo muy izquierdista, robar vía impuestos y oprimir a los pobres para beneficiar a la izquierda caviar para que puedan circular por las ciudades sin molestos pobres.