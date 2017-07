Córdoba superó por primera vez los 100.000 turistas en un mes de junio

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Salvador no mientas, o es que no sabes leer, algo ha subido en la Capital, pero la provincia, también es Córdoba, y va subiendo año, a año. Tu PP, no tiene la barita mágica, y también se aprovechó, del terrorismo que hay en otros países, por lo que se decantan por el nuestro, pero esto es pan para hoy y hambre para mañana, hacen falta industrias, industrias y mas industrias