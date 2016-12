Córdoba repetirá este año como la ciudad Patrimonio de la Humanidad con más turistas de España

Córdoba volverá a ser este año la ciudad Patrimonio de la Humanidad que lidere el turismo en España. Por sexto ejercicio consecutivo, la capital cordobesa será con claridad el municipio reconocido por la Unesco con mayor cifra de turistas y pernoctaciones al acumular hasta noviembre 915.387 visitantes y 1.471.804 noches de hotel. Córdoba deja en segundo lugar a Santiago de Compostela, que en los primeros once meses ha recibido 791.579 personas y 1.320.341 pernoctaciones, mientras que en el tercer lugar está Salamanca, con 622.450 turistas. El último año en el que Córdoba no lideró el turismo entre las ciudades Patrimonio de la Humanidad fue en el 2010, cuando Santiago de Compostela, coincidiendo con la celebración del Xacobeo, se situó en el primer lugar. Desde entonces, la capital cordobesa se ha mantenido al frente, incrementando de manera significativa su atractivo entre los turistas. Así, desde ese año 2010 y hasta noviembre del 2016, Córdoba ha conseguido aumentar el número de turistas en 218.248, superando el aumento de Santiago (87.471), Toledo (83.791) y Tarragona (43.033). En este análisis, teniendo en cuenta la estadística de coyuntura turística hotelera del INE, se han considerado once ciudades reconocidas por la Unesco, entre las que se encuentran Ávila, Ibiza, Cáceres, Cuenca, Segovia, Tarragona, Mérida y Toledo, además de Córdoba, Santiago y Salamanca. De todas ellas, entre el 2010 y el 2016 solo Cuenca ha perdido visitantes (-16.296).

NACIONALES Y EXTRANJEROS / La ciudad de Córdoba no solo lidera el total de viajeros, sino que también es la que registra más visitantes nacionales y más visitantes extranjeros. Todo a pesar de que en lo que va de año se ha producido un descenso en la llegada de turistas extranjeros del 1,23% , al contabilizar 428.759, mientras que las pernoctaciones se han reducido a 654.605 (-1,45%). Pese a esto, el incremento del 7,6% de turistas nacionales, con 486.628 hasta noviembre y de pernoctaciones de españoles, con 817.199 (+7,12%), ha permitido que el aumento de turistas sea del 3,28%.

De seguir esta tendencia en el mes de diciembre, Córdoba volverá a marcar un nuevo récord en turistas y en pernoctaciones, quedando muy cerca del millón de visitantes en un año, una cifra con la que sueña el sector turístico cordobés y que hace pocos años se veía muy lejana. Sin embargo, el enorme patrimonio, la alta consideración que tiene entre los turistas y la buena conexión por carretera y a través del tren está dando resultados.