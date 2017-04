Córdoba registra los mejores datos de turismo en Semana Santa en la última década

De siempre, el empresariado local le gusta que la ciudad reciba mucho turismo (para lucrarse), pero él no se implica (casi) nada en invertir (económicamente) en eventos interesantes (sean los que sean) para atraer gente foránea. Critican mucho al Ayuntamiento (representante de toda la ciudadanía y que invierta más dinero público), pero el ente público su deber esencial no reside en servir los intereses lucrativos de los comerciantes, y sobretodo no substituírse a lo que los comerciantes locales deben promover. Por ejemplo, un excelente comerciante no es el que se aprovecha del espacio público poniendo mesas y sillas por doquier y después negarse a pagar las tasas municipales correspondientes.