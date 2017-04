Córdoba registra la mejor Semana Santa para el turismo en los últimos diez años

Las previsiones se están cumpliendo y esta Semana Santa no solo será histórica por el estreno de la nueva carrera oficial, sino también porque se convertirá en la mejor en número de visitantes desde el inicio de la crisis económica, con establecimientos que se habrán ocupado completamente en los días centrales de la celebración y con una media que ha alcanzado el 73% desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección. Desde el sector se destaca que en este incremento de la ocupación hotelera y en la mejoría del gasto ha incidido el buen tiempo y la celebración en abril de la Semana Santa, un mes en el que se inicia la temporada alta de la capital cordobesa y que es uno de los que registran históricamente más viajeros. Las organizaciones empresariales del sector destacaron ayer la mejoría que se ha producido, no solo en la llegada de viajeros, sino también en el incremento de cordobeses que han optado por salir de la ciudad hacia otros destinos turísticos. El presidente de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor), Manuel Fragero, considera que sus asociados contabilizan un incremento del 2% de las reservas, con lo que la media entre el Viernes de Dolores y el Domingo de Resurrección alcanza el 73%. No obstante, se observan puntas del 87% el Jueves Santo, del 88% el Viernes Santo o del 80% el Sábado de Gloria. «Estamos satisfechos, especialmente en los días laborales. Córdoba está siendo una de las tres ciudades más importantes de Andalucía en la Semana Santa», indica Fragero.

El presidente de Hostetur, Francisco de la Torre, eleva la ocupación hasta el 95% entre hoy y el sábado. «Estamos en una gran Semana Santa para el turismo. El tiempo ha acompañado», afirma De la Torre. No obstante, cuestiona el «exceso de celo» en el control en la entrada en carrera oficial de las personas al estar afectando negativamente a los empresarios que tienen sus establecimientos en la zona, mientras que sí se están beneficiando los que no están incluidos en carrera oficial.

El coordinador de Córdoba Apetece, Alberto Rosales, prevé que entre hoy y el sábado se alcanzará el 90% de ocupación en los establecimientos hoteleros. «La Semana Santa vuelve a ser una de las fiestas más importantes para el turismo de Córdoba. Estamos contentos con su desarrollo», precisó Rosales. «La Semana Santa del 2014 fue muy parecida, porque hizo muy buen tiempo y coincidió en abril», recuerda el coordinador de Córdoba Apetece.

Junto al incremento de la ocupación en los hoteles cordobeses, también se está produciendo esta Semana Santa un aumento del número de cordobeses que han optado por viajar a otros lugares. El presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Córdoba, Antonio Caño, lo destacaba ayer. «Se ha producido un repunte en la contratación de más del 10% en Semana Santa, sobre todo a destinos de costa», afirma. En este sentido, Caño resalta que este año se está produciendo un incremento importante de la contratación para las vacaciones de verano. «Se está reservando para la costa, pero hay un incremento importante en la contratación de cruceros y hacia los itinerarios de Europa», explica el presidente de las agencias de viajes. Además, considera que los precios «no están muy altos», pese a que se observa un crecimiento que se sitúa en el 5%. «Los touroperadores han hecho una contratación muy importante. Quedan camas en la Costa del Sol, pero está prácticamente rozando el completo y como se retrasen mucho las reservas quedará lo que otros no quieran», afirmó el presidente de las agencias de viaje.