Córdoba registra la mayor subida de matriculaciones en Andalucía

Córdoba es la provincia andaluza que mayor crecimiento de las matriculaciones ha experimentado en agosto de este año respecto al mismo periodo del 2017, con un incremento del 45%. Detrás, le sigue Sevilla, con un 44,74%. En la comunidad autónoma, la subida ha sido de un 32%, mientras que, en España, ha ascendido hasta el 48%. «Consideramos que la cifra es buena, pero no es real», explica José Manuel Rodríguez, gerente de la Asociación Provincial de Talleres y Automoción de Córdoba (Atradeco). Él no recuerda un agosto como este y se muestra sorprendido por el hecho de que Córdoba lidere la lista, ya que no es la provincia en la que hay un mayor número de empresas. En concreto, la matriculación de particulares han crecido un 28,5%, mientras que las correspondientes a las empresas, un 112,7%, que encabeza la lista de provincias en Andalucía. Según José Manuel Rodríguez, ese 112% correponde a automatriculaciones, «bien por política comercial del fabricante en acuerdo con el distribuidor o bien porque el mismo distribuidor decide automatricular a nombre del concesionario los vehículos». Esto supone que se anticipen las ventas y esos vehículos, «que ya no son nuevos, se vayan a vender como nuevos». «Esto va a provocar que, durante los meses de septiembre y octubre, va a haber una cantidad importante de vehículos de kilómetro cero en la provincia», concluye el gerente de Atradeco.

Desde la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, Noemí Navas, directora de comunicación, sostiene que es «una situación puntual», debido al cambio de normativa de medición de emisiones WLTP. La entrada en vigor de esta normativa amenazaba con provocar una subida de los impuestos para esos vehículos, lo que, según José Manuel Rodríguez, ha provocado la puesta en marcha de «campañas comerciales agresivas» por parte de las empresas para que esos vehículos se vendan. Al estar automatriculados, explica, se garantiza la venta a un precio inferior. En contraste con la imagen que agosto ha dejado, el gerente de Autracor afirma que «los dos últimos meses Córdoba retrocede», pero, a pesar de ello, calculan que el año cerrará con un incremento de entre el 10% y el 15%, ya que «la tendencia es muy buena».

A agosto le sobran los halagos en cuanto a matriculaciones se refiere, y es que, desde la asociación de concesionarios Faconauto, Raúl Morales, director de comunicación, lo califica de «histórico». Y destaca especialmente el crecimiento correspondiente a las empresas. Según Morales, las exposiciones se han llenado de compradores que han decidido cambiar de coche aprovechando descuentos que, en algunos modelos, han llegado al 40%». Además, «los compradores podrán seguir aprovechándose de estas fuertes promociones de aquí a final de año, porque se ha creado una bolsa de vechículos de kilómetro cero», explica. Sin embrago, Elías Domingo, director de comunicación de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor (Ganvam), dice que, aunque es un mes excepcional, «no significa necesariamente bueno». Domingo prevé que las automatrículas tendrán un impacto negativo en la rentabilidad de los concesionarios.