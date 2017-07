Córdoba registra 6 accidentes de autobuses escolares en 5 años

La provincia de Córdoba ha registrado, en los últimos cinco años contabilizados (2011 a 2015), un total de seis accidentes de tráfico en los que se han visto implicados autobuses dedicados al transporte escolar, con el resultado de cuatro heridos que no precisaron hospitalización. Así lo ha detallado el Gobierno de la nación en la respuesta escrita que ha dado a los diputados nacionales del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado y María Jesús Serrano, que quisieron saber «¿cuántas campañas de control sobre los autobuses escolares se han llevado a cabo en municipios de la provincia de Córdoba?, ¿en qué municipios?» y «¿cuántos accidentes en que estuvieran implicados autobuses escolares y cuántas víctimas han tenido lugar en la provincia de Córdoba?». El Ejecutivo central ha respondido que en el reparto por años, 2011 fue el que registró el mayor número de accidentes, con tres y una persona herida; no hubo accidentes en 2012; solo uno en 2013, con una persona herida, y dos accidentes en 2014, con dos heridos, mientras que en el 2015 no se produjo ninguno.

En lo referido a las campañas de vigilancia y control sobre los autobuses escolares, el Gobierno ha detallado que se llevó a cabo una campaña del 30 de noviembre al 4 de diciembre del 2015, con la participación de «los municipios de El Carpio, Espejo, Lucena, Montilla y Pedro Abad, y el número de vehículos controlados fue de 18, no siendo ninguno denunciado». Por otro lado, en la «campaña llevada a cabo del 28 de noviembre al 2 de diciembre del 2016 ningún municipio de la provincia de Córdoba comunicó datos de participación», mientras que en la «campaña realizada del 16 al 20 de enero de 2017» participaron «los municipios de Cabra, Córdoba, Espejo, Fuente Palmera, Hornachuelos, La Carlota, Lucena, Montilla y Palma del Río. El número de vehículos controlados fue de 74, ninguno de los cuales resultó denunciado».

Ante estos datos, el diputado socialista Antonio Hurtado ha subrayado la necesidad de que los municipios de la provincia de Córdoba «se deben implicar en la vigilancia y control de los autobuses escolares, para evitar accidentes».