Córdoba, de las provincias que menos crecen y donde más aumenta el paro

Es lo que tienen poblaciones donde sus habitantes se dedican a votar demagogos acomplejados cuyas únicas políticas consiste en robar ... digo subir los impuestos a las empresas y en cerrar empresas legales. ¿Creíais que iba a ser gratis votar a Ganemos e IU y a su secretaria del PSOE? Pues pasa lo que pasa que si cierran empresas legales y suben el IBI a las empresas pues las empresas cierran y se van y la situación económica no sólo no mejora sino que empeora. Pero vosotros seguid, seguid votando movidos por el odio que cuando ya no queden empresas que cerrar y estéis todos en el paro los siguientes en sufrir un IBI confiscatorio seréis vosotros pese a no tened nada.