Córdoba monta en bici

Adultos, niños y familias al completo formaron parte ayer de los casi 8.000 cordobeses que tomaron las principales vías de la ciudad en la Fiesta de la Bicicleta, que, con un recorrido de siete kilómetros, abrió las actividades de la Semana Europea de la Movilidad, y en la que también participó la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, encargada de dar el pistoletazo de salida al paseo en bici. Un año más, este encuentro ha atraído a miles de personas que han querido mostrar así su compromiso con el medio ambiente y los hábitos saludables, además de reivindicar el uso de la bicicleta para desplazarse por la ciudad, en una jornada en la que pasar un buen rato es otro atractivo importante.

Así, la ciudad se vio invadida por una divertida serpiente multicolor que llamaba la atención de los viandantes en un recorrido que acabó en el punto en el que salió, la avenida República Argentina, junto al Centro de Educación Vial, donde la fiesta finalizó con un sorteo, talleres y juegos.

Antes se subirse a lomos de su bicicleta, igual que los concejales Andrés Pino y José Antonio Rojas, la alcaldesa subrayó que «con esta fiesta da comienzo nuestra Semana de la Movilidad, una excusa para reforzar nuestro compromiso con el transporte sostenible, en una ciudad que tiene muchos atractivos para el uso alternativo al vehículo particular, desde la bicicleta hasta andar, pasando por combinar los distintos modelos de transporte público». Y esa misma idea era lanzada por muchos de los participantes, sobre todo los más pequeños, que parecían tener la lección muy bien aprendida. «No hay derecho a que haya tanta contaminación en una ciudad tan bonita como Córdoba, cuando podemos ir todos en bici y no hacer daño al planeta», decía ante la mirada orgullosa de su madre la pequeña Susana, que, a sus seis años, ya se ha convertido en una activista del medio ambiente gracias, entre otras, a esta actividad, en la que no es la primera vez que participaba.

Y a esa «concienciación» también se refirió Andrés Pino, que recordó que esta cita es la antesala de una semana «cargada de actividades» en torno a la Semana de la Movilidad, que se desarrollará hasta el próximo domingo con más de 30 actividades que cuentan con una amplia colaboración y participación de organismos y entidades pública y privadas, organizaciones y asociaciones de diversa índole. Por último, el concejal de Movilidad destacó que esta cita «atrae mucho a los ciudadanos», lo que es «importante» a la hora de concienciar, sobre todo a los más pequeños, del uso de un transporte sostenible.