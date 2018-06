Córdoba Apetece pide que se investigue la concesión de barras "a dedo" en Ríomundi

La Asociación de Profesionales y Empresarios del Turismo de Córdoba (Apetece) pedirá al Ayuntamiento que investigue la presunta concesión irregular a hosteleros de las barras de bar del Festival Ríomundi. A través de un comunicado, el colectivo pide que se haga pública la relación de empresas que han gestionado estos espacios públicos, así como las preceptivas tasas que han tenido que pagar y el proceso de licitación. Para ello Apetece pide tanto al área de Intervención del Ayuntamiento como a los grupos políticos de la oposición que pongan este asunto en manos de la Fiscalía para depurar el escenario que se ha generado.

Este colectivo de empresarios, señala el comunicado, "tiene claro que hechos como el que puede haberse producido en Ríomundi obligan a luchar por una sociedad limpia en la que no ocurran este tipo de sucesos". Por eso, continúa Apetece, "tenemos que denunciar con firmeza, porque de lo contrario nos convertimos en una sociedad que sólo va buscando el enchufismo, el amiguismo y el pelotazo para enriquecerse".

Para Apetece, lo ocurrido en Ríomundi "es un ejemplo de enchufismo y lo más lamentable es que las instituciones son cómplices de este tipo de comportamientos, no sólo no persiguiéndolos si no potenciándolos". Para esta asociación "una forma de potenciar el enchufismo es lo que ha ocurrido con las barras de Río Mundi". Añade el colectivo que todo ello además auspiciado "por un político que nos viene a dar lecciones de honestidad metiendo a todo el mundo en el saco calificando a todo un sector de la hostelería de explotador".

"Denunciamos en mayúscula el hecho de que 4, 6 u 8 empresarios explotan las barras de Ríomundi, un evento organizado y financiado por el área de Turismo, señala la asociación". Señala el colectivo que la concesión de las citadas barras de bar "se hace a dedo". Por eso, "exigimos saber en primer lugar -señalan- si ha habido algún tipo de licitación pública, en segundo lugar la relación de empresas o empresarios a quien se le ha concedido, en tercer lugar, qué importe de tasas han tenido que pagar, y, en cuarto lugar, si este tipo de actuaciones son legales y habituales en este equipo de gobierno".

Al margen de estos hechos concretos, Apetece añade en su comunicado que "nos daría vergüenza como empresarios si por estar en una asociación represente a quien represente sacamos ventaja o favoritismos sobre el resto de compañeros para optar a explotar cualquier tipo de trabajo no podríamos mirarlos de frente". Concluye el colectivo que "estos mismos señores de Hostetur, con su presidente al frente, el señor Francisco De la Torre, fueron los mismos que pidieron explicaciones al Imdeec cuando Apetece organizó el Foro de Turismo Gastronómico Gastro Emprende, pidiendo el expediente y exigiendo explicaciones al gerente del Imdeec por un foro que se organizó concurriendo a una subvención bajo licitación pública".

Por último, Apetece teme que la forma con la que el Ayuntamiento ha procedido en la concesión de las barras de bar sea una “práctica habitual” por parte de este Consistorio.