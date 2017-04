Continuidad versus renovación en la presidencia del PP de Córdoba

El PP de Córdoba ha dado el pistoletazo de salida para la elección de su nuevo presidente. El 3 de junio, los populares cordobeses deberán elegir entre los dos únicos candidatos que han hecho público su deseo de participar en este proceso: Adolfo Molina (Cabra, 1975) y Rosario Alarcón (Córdoba, 1967).

Adolfo Molina declaró ayer estar «contento» con su decisión, si bien matizó que hasta que no supo que José Antonio Nieto no volvería a presentarse no se lo había ni planteado. «Cuando todo el mundo te dice que la figura de consenso eres tú no puedes decir que no y tiras para adelante para no defraudarles», aseguró ayer a este periódico. Molina, que es actualmente secretario del partido en Córdoba, aseguró no entender las razones que han llevado a la dirección del PP a impedir que Nieto pueda ser reelegido por incompatibilidad con su cargo al frente de la secretaría de Estado y asegura presentarse para mantener «la unidad que ha logrado Nieto». «No me siento candidato oficial sino de muchos compañeros, de pueblos sobre todo el de Cabra», contesta Molina, quien presenta como aval su trayectoria al frente del PP egabrense, que dirige desde el 2005. «Teníamos 3 concejales y hoy tenemos 14».

Para Rosario Alarcón solo tiene buenas palabras y defiende que es tan afín a la dirección regional como la parlamentaria andaluza. De hecho Alarcón niega que su candidatura nazca con el respaldo de Juanma Moreno. «Me lo han pedido los compañeros y afiliados de Córdoba, y mi ilusión ha ido creciendo por días». Se siente con posibilidades y considera que haberse presentado es una sorpresa relativa. «Desde que supe lo de Nieto, una decisión de la que no puedo opinar, no lo he ocultado», dice. La parlamentaria andaluza dice que está dispuesta a hacer cambios en el PP «para mejorar porque eso es crecer, por eso no entiendo que se hable de posibilidad de ruptura. El PP es una gran familia», añade.

Bellido con Molina // El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido, expresó ayer su apoyo a Adolfo Molina, la única candidatura que, dijo, «nace en Córdoba» y conoce. Bellido considera que Molina encarna la unidad, garantiza la victoria del PP en Córdoba y continuará con el proyecto de José Antonio Nieto. «Lo tengo muy claro, aunque respeto a los dos candidatos».