La construcción de la nueva comisaría se topa ahora con la titularidad del suelo

La construcción de la nueva comisaría de Campo Madre de Dios, proyectada en el mismo terreno que ocupa la actual, se ha topado con un problema imprevisto que podría retrasar más una actuación que es urgente. Según informó ayer el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, más de la mitad del suelo no es de titularidad del Estado, sino de la Mutualidad de Previsión Social de la Policía. En concreto, al primero solo pertenecen 1.630 metros cuadrados y a la segunda, 1.983 que les cedió el Ayuntamiento en los años 50 para unas viviendas que nunca se hicieron.

Así las cosas, y ante la «incertidumbre jurídica» a la que conduciría comenzar las obras en un terreno que podría ser reclamado o ante el largo proceso de negociación que se podría abrir con la mutua, con posibles compensaciones económicas, Interior baraja ahora otras soluciones para poder llevar a cabo el proyecto de la nueva comisaría y hacerlo en el menor tiempo posible. Una de las salidas pasaría por construir solo en el suelo que es propiedad del Estado, pero eso implicaría más alturas y una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Otra, que el Ayuntamiento cediera suelo municipal en la misma zona para levantar las nuevas instalaciones. Ambas soluciones se las trasladó Nieto el miércoles a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, quien según el secretario de Estado de Seguridad mostró «voluntad de colaborar».

De momento, ambas administraciones se han dado un plazo de entre 15 y 20 días para estudiar cuál es la mejor solución, aunque Nieto advirtió de que no debe dilatarse la solución a este contratiempo para así poder llegar a tiempo de que los Presupuestos Generales del Estado del próximo año contemplen una partida destinada a la construcción de la nueva comisaría.

Nieto, que ayer mismo se reunió con el comisario jefe provincial del Cuerpo Nacional de Policía, Jesús Gómez, y los representantes sindicales del mismo para informales de este «problema que no se conocía» hasta ahora, insistió en que «nuestra prioridad es no perder tiempo» y que el proyecto «se pueda desarrollar en el menor tiempo posible». En este sentido, una negociación con la mutua «requiere tiempo» y los presupuestos «se están conformando ya, y si no buscamos alternativas perderemos un ejercicio completo». Y precisamente eso es lo que se trata de evitar. «En Interior no queremos perder más tiempo en algo que es prioritario», aseguró.

Claro que una modificación del PGOU, como propone una de las soluciones planteadas por Interior, también llevaría a un retraso. A este respecto, Nieto confió en que «podría ser más ágil». Y en cuanto a la cesión de suelo por parte del Ayuntamiento, ahora mismo «no sabemos» si hay disponibilidad en el entorno de la comisaría, una zona operativa que no se quiere abandonar.