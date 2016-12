El Consistorio autoriza tres cotillones y mantiene el trámite de otros tres

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba ha autorizado, por el momento, tres fiestas para Fin de Año en locales de la capital, al tiempo que mantiene en trámite otros tres cotillones, según fuentes municipales. En concreto, se ha autorizado al hotel Las Adelfas, el Club Figueroa y Sansueña 17, mientras que están en trámite la discoteca Nomak (antigua Disco 3), un local en la plaza de toros y el Club Hípico. Desde la Delegación de Consumo hacen hincapié en que «aquellos que quieran ir a este tipo de fiestas fin de año, que miren que en la entrada aparezca el nombre del promotor, el precio y que esté numerada». En relación con estas fechas de Navidad, el delegado de Seguridad, Emilio Aumente, ha resaltado que «se están controlando» las fiestas. Para lo cual habrá un servicio de inspección de la Policía Local. Igualmente, ha destacado que los agentes vigilarán con especial atención a «locales que se dedican a actividades que no son las normales», puesto que «se produce una fórmula de poner a disposición locales que no cumplen ningún requisito, donde los jóvenes van y se dedican a beber», ha avisado. Al respecto, ha advertido de que «cada año prolifera más y es un elemento importante», a la vez que habrá un control para que no se venda alcohol a menores, dado que «es un problema cada vez más grave para la gente que bebe sin ningún control».

Más de 500 agentes de la Policía Local, Nacional y Guardia Civil, junto a la Unidad de Policía adscrita a la Junta, velan por la seguridad en la capital durante estas fechas.