Consenso de todos los partidos para homenajear a las víctimas franquistas

La junta de portavoces aprobó ayer por unanimidad que vaya al pleno del martes una declaración institucional para declarar el 14 de junio como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura, fecha elegida por coincidir con el día en que tuvo lugar la primera intervención en una fosa común en Andalucía, desarrollada con métodos científicos, hace 15 años. El teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, promotor de la iniciativa, mostró ayer su satisfacción por lo que calificó de «acuerdo histórico».

Por otra parte, los portavoces municipales aprobaron llevar como moción conjunta la declaración de personas non gratas en la ciudad de Córdoba a los mienbros de La Manada, que han sido condenados a nueve años de cárcel por un delito de abusos sexuales cometido a una joven en los Sanfermines de 2016, frente a los cargos de violación promovidos por la Fiscalía y la acusación particular. La teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas, en este sentido, informó ayer de que con la moción «se discrepa de la sentencia de la Audiencia de Navarra», a la vez que «se rechazará un planteamiento patriarcal de la justicia y se debe avanzar en el sentido de no dar ningún tipo de paz a los maltratadores, a quienes abusan y a quienes consideran que las mujeres no son iguales a los hombres». Asimismo, se mostrará «el apoyo y solidaridad a la víctima, sus familiares y amistades».