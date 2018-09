El concurso de atalaje contará con veintidós participantes en Cabalcor

El cuarto concurso internacional de atalaje de tradición Ciudad de Córdoba, que se celebrará el sábado 15 de septiembre, contará con 22 participantes, dos más de los previstos, ante el número de solicitudes para concursar, teniendo que dejar fuera de la competición a algunos cocheros, según el presidente del Club de Carruajes de Tradición, Rafael Galán, entidad organizadora. En el concurso, de carácter internacional, participarán deportistas de Gerona, Málaga, Madríd, Cartagena y Sevilla, además de cocheros de fuera de España. La limitación de participantes se debe al tiempo de duración, que alargaría la competición. La prueba comenzará a las 10.30, con salida del Club Hípico, para realizar un recorrido por diversas vías de la ciudad para finalizar en los jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos y en el patio principal de Caballerizas Reales, sobre las 13.30 horas.

El concurso es uno de los pilares de Cabalcor y una aportación de «calidad», según el vicepresidente de la entidad organizadora y de Córdoba Ecuestre, Juan Antonio Merlos, a la Feria del Caballo de Córdoba.

Durante la presentación del concurso, se presentó el cartel anunciador, una imagen de Ramón Azañón, fotógrafo ecuestre y diseñador de Diario CÓRDOBA.

Por otra parte, los vicepresidentes de Córdoba Ecuestre que asistieron a la presentación, Juan Antonio Merlos y Enrique Lovera, manifestaron su disconformidad sobre las subvenciones del Ayuntamiento a la entidad, afirmando que sí han solicitado todas las subvenciones aunque no saben por qué se han interrumpido. Asimismo, declararon que «todo lo que hacemos es para Córdoba», creando puestos de trabajo directos e indirectos, subrayando que son una asociación sin ánimo de lucro, mientras «hay quien no es sin ánimo de lucro y recibe subvenciones», destacando «el agravio comparativo» en el que se encuentra Córdoba Ecuestre: «No entendemos por qué internacionalmente estamos reconocidos y no recibimos subvención y sí la reciben otras asociaciones». A pesar de todo, apelaron a la buena disposición y a la sensatez.