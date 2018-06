Las compañías no prevén vuelos a corto plazo pero estudiarán darlos

Las compañías aéreas no prevén vuelos a corto plazo en el aeropuerto pero no descartan que haya en un futuro y varias aseguran que estudiarán la situación para ver si les interesa ofrecerlos.

Air Nostrum, una empresa que ya mostró hace una década interés por el aeropuerto de Córdoba y a la que AENA se dirigió el año pasado -según consta en el plan de marketing-, afirma que «en la actualidad no operamos en Córdoba y no está prevista esta operación en la programación de la subtemporada de agosto». No obstante, añade, «si cambiaran las circunstancias, se estudiará la situación» porque «siempre estamos monitorizando el mercado y evaluando las condiciones operativas de los distintos aeropuertos españoles». La empresa recuerda que, dada su vocación y las características de su flota, «ha estrenado la mayoría de los aeropuertos surgidos en España en los últimos 20 años y siempre ha manifestado su interés por operar desde el aeropuerto de Córdoba si se daban las circunstancias operativas y de mercado adecuadas».

Otra de las empresas consultadas por AENA, Air Europa, explica que no tiene previsto operar en Córdoba «de forma inminente», que la aerolínea «está inmersa en un plan de expansión y crecimiento» y que está abierta «a analizar y estudiar, a medio plazo, la viabilidad de nuevas rutas». Este periódico ha intentado, sin éxito, tener el parecer de Vueling y Voletea, las otras dos compañías consultadas por AENA.

Ryanair, por su parte, señala que siempre está interesada en «abrir nuevas rutas», pero que ello «depende de la demanda, la disponibilidad de aviones, la viabilidad del aeropuerto y del cumplimiento de las necesidades operacionales requeridas». Easyjet tampoco tiene nada previsto, aunque siempre analiza nuevas oportunidades.