¿Cómo quedará Ciudad Jardín?

Nada es perfecto y todo se puede mejorar. Pero no de cualquier manera, y sobre todo por gente incompetente. Esta remodelación es promovida por la Federación Comercio Córdoba y su presi. Qué se hizo en Cruz Conde, Capitulares y parte de la Ribera, las tres calles siendo arterias o vías esenciales a la movilidad??? Desplazar el problema a otra parte, allá donde no moleste a los comerciantes (Alfaros, Ollerias, Alfonso XIII...). En este barrio se quiere hacer más de lo mismo cortando dos arterias de entrada (A. Maura y alcalde Sans Noguer) y desplazar el problema a 30 otras calles, con el propósito de quitar espacio público y ofrecerselo en bandeja al comercio (privado). Una barbaridad o error elemental en urbanismo. Peatonalizar no significa automáticamente mejorar. Y en este caso, lo que se quiere hacer va en contra del sentido común y de los intereses globales de la población (mayor y con movilidad reducida). No se trata de no hacer nada, pero lo que se haga tiene que hacerse de manera competente y eficiente. No es el caso en los planes presentados.