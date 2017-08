El comercio reivindica un diálogo respetuoso

Tal vez cuando la Unesco determinó al casco histórico Patrimonio de la Humanidad ya existían exposiciones en las paredes de los comercios en la Judería. Sin embargo, desde entonces no solo hay muchísimos más sino que el exceso de "vitrina exterior", toldos y carteles diversos en ciertas callejuelas de la Judería son más que una contaminación visual, son dignos de una decadencia comercial, de un aspecto de chiringuito ordinario y vulgar, que no se corresponde con la belleza singular de la ciudad ni con el título cultural y de patrimonio concedido. Y que no vengan quienes practican este "acoso" de venta y de comentarios en los foros, con excusas inexcusables y pueriles. No todo vale, y la clave está en la simplicidad, en la elegancia y en la excelencia.