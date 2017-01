Comercio Córdoba destaca la decisión de peatonalizar toda Capitulares

Ese individuo, R. Bados, es presidente de un grupo de comerciante, NO es urbanista y tira "la manta" para los suyos. Importándole un pepino la ciudadanía entera. Los dirigentes muncipales cayeron en su red con el cambio de semipeatonal a peatonal en la c/ Cruz Conde. Aquí está pasando más de lo mismo. Y seguiràn en otros barrios. Y allí habrá lucha de los vecinos que no quieren que sus calles sean más contaminadas acústicamente con sillas y mesas por doquier hasta cualquier hora de la madrugada. Eso es lo que busca este presi. Este sistema "comercial" favorece a unos cuantos comerciantes, NO a la ciudadanía y turistas. Se puede demostrar. Por supuesto si en un espacio público no circula nadie, la gente lo ocupa. Pero hay una dinámica que se pierde porque el transporte público es perturbado, desplazado o anulado. Un 30 % de la ciudadanía, con dificultades físicas para desplazarse, NO lo hará más. Córdoba es muy extensa y NO todos pueden moverse andando o en bici...