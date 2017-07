El CMC exige que se compren microbuses para quitar los grandes autobuses del casco

El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, se ha

dirigido por escrito al delegado de Movilidad, Andrés Pino, y a la alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, para recordarle la necesidad de sacar cuanto antes los grandes autobuses del Casco Histórico y establecer líneas interiores de microbuses, más adecuados a las calles por las que tienen que prestar sus servicio, tal y como se recoge además en el Plan de Accesibilidad del Casco Histórico, informa una nota de prensa del Consejo del Movimiento Ciudadano..

Esta demanda fue una de las diez condiciones puestas por el Consejo del Movimiento

Ciudadano para dar su visto bueno a los procesos de peatonalización y modificación

de la movilidad del Centro y del Casco y "es incongruente y sinsentido que se vayan a

comprar 26 autobuses y no se adquieran ya los microbuses necesarios. Si se va a

pedir que no entren los autobuses escolares, el ayuntamiento tiene que dar ejemplo,

impidiendo que entren los grandes autobuses por Alfaros, San Pablo, Alfonso XIII por

los problemas de seguridad, ruido y medioambientales que origina. También hay que

conseguir que la línea de autobuses turísticos no presten servicio en el interior del

Casco con autobuses de gran tamaño·, continúa la nota de prensa.

.

En este mismo sentido, "se tiene que trabajar de forma urgente en un plan de rediseño de las líneas de autobuses que cruzan el Casco, para que se queden en el anillo que circunda el Casco y desde allí se genere el enlace con las líneas de microbuses, a partir de plataforma de intercambio. Las líneas de microbuses para ser viables tienen que tener una alta frecuencia, por lo que cada una tiene que contar con el número de microbuses suficiente. Si pretenden que esperemos hasta la

anunciada compra en próximos años, significará seguir sacrificando a los residentes y

comerciantes de las vías por donde transcurren los autobuses", se asegura en la nota.,

.

Por otro lado, se hace también urgente contar con los aparcamientos que rodeen el Casco para residentes y rotación, que deben a su vez estar conectados con estas líneas de microbuses. En el interior del Casco y del Centro hay que buscar alternativas de aparcamientos para residentes, nunca en rotación, para lo cual el ayuntamiento debe buscar solares sin uso y llegar a acuerdos con sus propietarios para ponerlos en valor, concluye la nota.