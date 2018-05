Ciudadanos exige al equipo de gobierno que apruebe una ordenanza redactada hace cinco años

Ciudadanos llevará al próximo Pleno una propuesta para reclamar al equipo de gobierno que apruebe "de manera inmediata" una ordenanza de declaración responsable que lleva redactada desde hace cinco años y que elaboraron los servicios jurídicos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Esa ordenanza, según ha explicado el concejal David Dorado, ha sido aprobada por "la mayoría de los municipios" y se aplica, por ejemplo, en La Granjuela.

A su juicio, "no hacen falta comisiones ni tanta parafernalia para poner en marcha el servicio" al haber ya un documento tipo elaborado por la FEMP.

El grupo municipal solicitará también en la moción la aprobación del plan de inspección urbanística, y la creación del cuerpo de inspectores y dotarlo de personal funcionario, "tal y como establece el reglamento de disciplina urbanística".

Dorado ha recordado que "desde el principio del mandato ya sabíamos y denunciamos el retraso de los expedientes de licencias" y "hace dos años y medio la Gerencia de Urbanismo aprobó una instrucción interna que es "ilegal" y "no sirve para ordenar la tramitación de expedientes de licencias". Ahora, añade Dorado, Urbanismo anuncia "una ordenanza que ha costado más de 100.000 euros y el Imdeec otra, de la que no sabemos su coste". Todo esto le lleva a manifestar que "gastamos dinero sin necesidad porque la ordenanza está disponible" -en referencia a la de la FEMP-.

Ciudadanos reconoce que la ordenanza "no es la solución" porque hay que reestructurar la Gerencia de Urbanismo, pero "es un primer paso". Dorado cree que "pasará el mandato y no harán nada".