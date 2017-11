Cintia Bustos, elegida presidenta de NNGG en Córdoba

Cintia Bustos ha conseguido esta mañana el respaldo mayoritario (131 votos a favor, 4 abstenciones y ningún voto en contra) para liderar en Córdoba a las Nuevas Generaciones del PP en una votación con la que se ha clausurado el congreso provincial de la formación.

Bustos ha agradecido a las bases su apoyo y muy especialmente a Beatriz Jurado, senadora popular y hasta hace poco presidenta nacional de NNGG, por haber sido su guía para llegar hasta el puesto de presidenta provincial de NNGG de Córdoba, que también ocupara en su día Jurado.

JOSÉ ANTONIO NIETO, PRESIDENTE DE HONOR

Por su parte, el presidente de honor de Nuevas Generaciones y secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, que rehusó atender a los medios para responder a cuestiones relacionadas con Seguridad, estuvo presente en el acto de proclamación de Cintia Bustos como nueva presidenta provincial, donde la animó a "hacer que el PP resulte atractivo para los jóvenes, ya que otros partidos que dicen que los representan les traen la ruina cuando gobiernan".

Por otro lado, el vicesecretario de organización del PP andaluz, Toni Martín, subrayó el papel de las Nuevas Generaciones como "la vanguardia" del PP e instó a impulsar desde Córdoba "el cambio y la alternativa al gobierno de Susana Díaz". En relación con la presidenta de la Junta de Andalucía, Martín dijo que el PSOE "no ha sabido aprovechar el caudal de millones que ha recibido en los 40 años que lleva gobernando" y que "debería pagar daños y perjuicios a los jóvenes por no haberles garantizado un futuro mejor". También ha lamentado que la presidenta "tenga que chupar rueda de Juanma Moreno" en relación con el viaje que la semana que viene realizará a Bruselas y que, según ha dicho, ha organizado después de que Moreno anunciara que él viajaría el martes a Bruselas porque "ella no tiene agenda".