Los centros cívicos de Levante y Fuensanta ofrecerán atención ciudadana para paliar el colapso de Gran Capitán

El gobierno municipal, a través del concejal de Gestión y Administración pública, Antonio Rojas, ha pedido hoy disculpas por las colas y largas esperas que los ciudadanos tienen que sufrir en la oficina de atención ciudadana de la sede del Ayuntamiento de Gran Capitán. Este colapso, que se sufre desde el lunes por la incorporación de los nuevos auxiliares administrativos que aún no se han formado para estos puestos, se ha producido tras la eliminación temporal de estos servicios en los centros cívicos donde se prestan habitualmente. Rojas ha garantizado que volverán a prestarse una vez concluya la formación de estos trabajadores.

El concejal ha informado que para aliviar la situación a partir del lunes próximo se prestarán ya los servicios de atención ciudadana desde los centros cívicos de Levante y Fuensanta. Además, también a partir del lunes, el centro cívico del Higuerón ofrecerá atención ciudadana el jueves, y el de Alcolea, el viernes. También el centro cívico de Poniente Sur, dará atención ciudadana los lunes, miércoles y viernes. Rojas ha explicado que se ha tomado esta determinación "para aliviar la gran avalancha de Gran Capitán" y ha anunciado que en la medida en que completen su formación los nuevos auxiliares se irán ampliando servicios,

CRÍTICAS DEL PP

El PP ha criticado la falta de previsión del gobierno local para evitar el colapso en la oficina de Gran Capitán y ha indicado que de haberse culminado el procedimiento para ofrecer citas previas, iniciado en su mandato, o la puesta en marcha de la administración electrónica no estaría ocurriendo esto. El portavoz del PP, José María Bellido, ha lamentado que este Ayuntamiento haga "que los cordobeses tengan ir presencialmente a hacer sus gestiones, no potencien la administración electrónica, no tiene un servicio de cita previa y para colmo les obliga a venir a un único punto de atención en horario de mañana". Por eso, los populares han propuesto abrir en horario de tarde, como ha pedido Facua, algunos días "aunque haya que pagar horas extras", trasladar a funcionarios temporalmente a Gran Capitán, e incluso contratar a parte de los interinos que han tenido que salir por no aprobar la oposición hasta que se solucione la situación pico.