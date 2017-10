CECO cree que las administraciones deben «tomar cartas en el asunto»

El presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz, piensa que «las administraciones tendrán que tomar cartas en el asunto si quieren un aeropuerto operativo», aunque reconoce que «es un tema de negocio y si salen las cuentas, tendrá su actividad». Para Díaz es «fundamental» terminar la instalación del AFIS, que, según la respuesta dada por el Gobierno central al diputado socialista Antonio Hurtado, estará para final de año, ya que «sin AFIS no podrá operar una empresa privada con cierta regularidad». Por ello, una vez que esté, «el aeropuerto estará listo para que operadores logísticos o privados puedan ver en Córdoba una base de actuación para poner en marcha negocios rentables». Díaz recuerda el trabajo encargado por el Ayuntamiento a la empresa Cimalsa, que detectó dificultades para su uso para el transporte de mercancías, que gobierno local y CECO querían potenciar.

Cámara de Comercio/ El presidente de la Cámara de Comercio, Ignacio Fernández de Mesa, opina que el aeropuerto «es fundamental para Córdoba», donde «salen beneficiados no solo el sector de servicios y el turístico, sino la sociedad entera». Por ello, afirma que «no se puede tener un aeropuerto peatonal» e insta a unir a «los sectores que puedan estar interesados en el turismo, a empresas y administraciones», ya que «es un bien público y la presencia pública debe apoyarlo». Además, ve imprescindible un estudio de necesidades, del que se parta para «buscar el arca perdida».

«Ni Ayuntamiento, ni Diputación, ni Junta, ni Gobierno han hecho nada» en el aeropuerto, que «está muerto de por vida desgraciadamente», lamenta el presidente de la Asociación de Agencias de Viaje de Córdoba, Antonio Caño, que participó en la mesa que impulsó la Junta hace tres años. Caño cree que administraciones y empresarios deben intentar «que se consolide alguna compañía», hecho que no ve fácil «sin un ente que coordine todo». Caño afirma que «para los touroperadores, mientras no haya un aeropuerto en condiciones, siempre seremos ciudad de paso». Por ello, opina que hace falta «tener el aeropuerto operativo para vuelos internacionales, para que los touroperadores intervengan y se promocione», aunque añade que «ninguna compañía aérea va a hacer ningún tipo de programación si no se financia».

ADMINISTRACIONES Y COMPAÑÍAS/Por lo pronto, tanto la Consejería de Fomento y Vivienda como la de Turismo, así como la Diputación, han confirmado que no tienen ninguna propuesta para el aeropuerto. Por su parte, el teniente de alcalde de Presidencia del Ayuntamiento, Emilio Aumente, reconoce que no hay ningún plan, mientras que la delegación municipal de Turismo no se ha pronunciado. El Ayuntamiento pretende buscar una empresa que saque partido al estudio de Cimalsa. El Ministerio de Fomento, por su parte, remite al ente estatal AENA. En cuanto a las compañías, Iberia afirma que no tiene nada previsto; mientras que Ryanair indica que «siempre» está interesada «en abrir nuevas rutas, pero «depende de la demanda, la disponibilidad de aviones, de la viabilidad del aeropuerto y del cumplimiento de las necesidades operacionales requeridas». EasyJet asegura que no tiene «información de operaciones en el aeropuerto de Córdoba» y Vueling, que carece de «planes para operar en Córdoba».