Ceballos y Alarcón comienzan a sonar como aspirantes a la presidencia del PP

Los nombres de la alcaldesa de Priego y expresidenta de la Diputación, María Luisa Ceballos, y de la parlamentaria andaluza Rosario Alarcón comienzan a sonar con fuerza en el Partido Popular (PP) de Córdoba como aspirante a la presidencia provincial del partido en sustitución de José Antonio Nieto, a quien los estatutos nacionales de la formación le impiden presentarse a la reelección por ser este cargo orgánico incompatible con el de secretario de Estado de Seguridad.

Desde que se conoció la imposibilidad estatutaria para que Nieto optase de nuevo a la reelección, los movimientos de los posibles aspirantes a sucederle en la presidencia son cada día más cautelosos y ninguno de ellos quiere adelantar su nombre para no quemarse antes de que la junta directiva provincial del PP, que se reunirá el próximo 17 de abril, fije la fecha del congreso que renovará los órganos directivos del partido y los plazos para elegir compromisarios y al presidente, en caso de que haya más de una candidatura.

Y eso parece más que probable dados los de momento escasos movimientos que se están produciendo, bien con contactos telefónicos o personales. Por una parte, los más allegados a Nieto apuestan por Ceballos para, como dicen, dar continuidad a los equipos municipales, provinciales y de parlamentarios. En este sentido, cabe recordar que el portavoz municipal del PP, José María Bellido, dijo el pasado martes que apuesta por «una candidatura fuerte, que salga de la provincia de Córdoba». Este deseo coincide con el hecho de que Ceballos proviene de Priego de Córdoba, pero en este mismo contexto entraría el alcalde de Cabra y senador, Fernando Priego, que tampoco se descarta. Ambos, Ceballos y Priego, están muy cercanos políticamente a Nieto. Este periódico intentó ayer sin éxito conocer el posicionamiento de Ceballos en este proceso precongresual.

Por su parte, Rosario Alarcón estaría dispuesta a presentar su candidatura. De hecho, ayer quiso haberla dado a conocer a través de un comunicado, pero a última hora de la mañana se echó atrás. A este respecto, la parlamentaria andaluza, que no apoyó a Nieto cuando distintos cargos públicos apoyaron su candidatura a la reelección, señaló a este periódico que quiere «ser prudente y coherente» con el proceso del congreso. «Igual que no me pronuncié a favor de Nieto hasta que no se conociera la resolución su situación» desde el punto de vista estatutario, «ahora también quiero ser prudente hasta tanto se conozca la fecha del congreso» y se abra el periodo de presentación de candidaturas.

Preguntada por sus aspiraciones, dijo que «está disponible y a disposición de lo que diga el partido», pero añadió que quiere buscar el consenso en la militancia para sacar adelante un proyecto para la provincia.

Por ahora, la prudencia preside los primeros movimientos, también a la espera de que dirección nacional y regional se pronuncie al respecto. Recientemente, la vicesecretaria de Electoral del PP-A, Patricia Navarro, dijo que el partido trabajará para salvaguardar los intereses de sus afiliados y que mediará si es necesario para que haya «transiciones lo más tranquilas posibles» en Córdoba y Jaén.