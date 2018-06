CCOO y UGT denuncian el parón en las negociaciones del convenio provincial de hostelería

Los sindicatos CCOO y UGT han denunciado "la deriva del proceso de negociación del convenio provincial de hostelería de Córdoba", donde no hay avances en la negociación ante una oferta presentada por la patronal que "resulta claramente insuficiente".

Según una nota de prensa de los sindicatos, "la propuesta empresarial no solo no se aproxima a las expectativas de negociación colectiva que actualmente se dan, sino que, en la práctica, supone no una mejora, sino una pérdida para los trabajadores, ya que los empresarios plantean temas tales como un aumento en la jornada de trabajo o la pérdida del complemento en casos de baja médica".

"Ante estos planteamientos, la expectativa de alcanzar un acuerdo en breve resulta improbable", señalan CCOO y UGT. Los sindicatos informan de que la próxima semana está prevista una nueva reunión de la mesa de negociación, a la que llevarán una contrapropuesta "que permita desbloquear la situación y propicie la firma de un convenio, tan necesario para este sector". Recuerdan que se trata de un sector en el que "los trabajadores, con la excusa de los años de crisis que hemos sufrido, han sacrificado buena parte de sus condiciones laborales y salariales".

UGT y CCOO terminan afirmando que, de resultar necesario, iniciaran cuantas acciones sean necesarias para conseguir un acuerdo que cubra las expectativas de los trabajadores del sector .