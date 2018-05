CCOO afirma que la alcaldesa «llega tarde» con los bomberos

La sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Córdoba señala que la alcaldesa, Isabel Ambrosio, «llega tarde», en referencia a la decisión anunciada el viernes por la regidora socialista de contratar personal para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), una contratación que para el sindicato es «insuficiente».

El sindicato lamenta que la alcaldesa haya tenido que esperar a que se produzca un siniestro importante (el incendio de la caseta Fosforito en la feria) y a que la ciudad «quedara desprotegida» para tomar cartas en el asunto cuando la situación de falta de personal del SEIS «no es nueva y hace mucho tiempo que CCOO la viene denunciando», recuerda el sindicato en un comunicado de prensa.

CCOO hace hincapié, además, en que la contratación anunciada --cuatro conductores por comisión de servicio a partir de julio-- no solventa los problemas de personal y por ello espera que el anuncio de la convocatoria de un proceso selectivo para 21 plazas de bombero sea «una realidad y no palabras que se las lleva el viento, porque no es de recibo que una ciudad con más de 300.000 habitantes, más las miles de personas que la visitan con motivo de la feria, esté cubierta por solo 15 bomberos», indica el sindicato.